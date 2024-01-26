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Германия планирует заключить с Украиной соглашение о безопасности – Шольц

26 января 2024 08:04
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Германия намерена заключить соглашение о безопасности с Украиной. Об этом сообщил канцлер ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия планирует заключить с Украиной соглашение о безопасности – Шольц-1

Олаф Шольц ожидает подписания документа в ближайшее время. Политик также призывает партнеров увеличить военную помощь Украине. Страны должны «объединить усилия по этому вопросу», считает канцлер. Напомним, в начале февраля пройдет саммит Евросоюза, на котором может быть согласована передача Киеву 50 миллиардов евро.

# Международная политика

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