В Вене прошёл многотысячный митинг – председатель правой Партии свободы формирует новый кабмин

На фоне экономического кризиса и энергетических трудностей слом в европейской политике продолжает форсировать национальные правительства. Вслед за Францией и Германией нестабильность достигла Австрии. После провала переговоров о создании правящей коалиции 10 января в стране назначили переходный кабинет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временное правительство возглавил министр иностранных дел Александер Шалленберг. Ранее от должности канцлера, по собственной же просьбе, был освобожден Карл Нехаммер. Теперь, после провала переговоров, глава государства поручил председателю правой Партии свободы начать формирование нового кабмина. Однако такая ситуация вызвала большие разногласия в обществе. На улицах Вены прошел многотысячный митинг против создания правого правительства. Пока ситуация в политическом поле Австрии остается крайне нестабильной, что ставит государство под угрозу правительственного кризиса. Если очередные переговоры не увенчаются успехом, стране грозят новые выборы.