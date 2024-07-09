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Накануне Олимпиады во Франции обострилась криминогенная обстановка

09 июля 2024 07:53
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Во Франции резко обострилась криминогенная обстановка. И это накануне проведения летней Олимпиады в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Олимпиады во Франции обострилась криминогенная обстановка-1

Виной тому политический хаос. Ежедневно в стране совершается тысяча нападений на граждан, 1,5 тысячи актов вандализма и не менее 600 ограблений. Тем временем злоумышленники фактически действуют безнаказанно. Дефицит правоохранителей дал о себе знать. Жандармы не успевают следить за всем происходящим в столице.

Впрочем, возможно, они и не очень спешат, ведь сажать этих преступников по большому счету некуда. Тюрьмы Франции переполнены. Сейчас в них содержатся почти 90 тысяч человек.

# Криминал # Новости Франции

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