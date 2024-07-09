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МО РФ: средства ПВО сбили 38 дронов ночью над несколькими областями России

09 июля 2024 07:52
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Силы ПВО России уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами, в том числе Белгородской и Курской областями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

С помощью дронов Украина попыталась нанести удар по северной части Астраханской области, но нападение было благополучно отражено. В связи с этим в аэропорту Астрахани были установлены ограничения на прилет и вылет самолетов.

Военные Украины регулярно предпринимают попытки нанести удар по России с помощью дронов, но российские военные успешно отражают эти атаки.

# Оружие и боеприпасы

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