МО РФ: средства ПВО сбили 38 дронов ночью над несколькими областями России

Силы ПВО России уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами, в том числе Белгородской и Курской областями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

С помощью дронов Украина попыталась нанести удар по северной части Астраханской области, но нападение было благополучно отражено. В связи с этим в аэропорту Астрахани были установлены ограничения на прилет и вылет самолетов.

Военные Украины регулярно предпринимают попытки нанести удар по России с помощью дронов, но российские военные успешно отражают эти атаки.