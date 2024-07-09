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Ураган в США оставил без электричества 2 млн человек

09 июля 2024 07:28
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Ураган, который обрушился на американский штат Техас, оставил без электричества больше 2 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган в США оставил без электричества 2 млн человек-1

Стихийное бедствие также вызвало отмену почти 2 000 авиарейсов. В списке погибших четверо. По информации центра по отслеживанию ураганов, порывы ветра в Техасе достигают 153 километров в час. Непогода сопровождается ливнями, резким подъемом уровня воды и торнадо. Урагану назначена первая категория опасности, ранее он прошел по Карибам, Ямайке и Венесуэле, а также затронул Мексику.

# Природные катаклизмы # Новости США

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