Ураган в США оставил без электричества 2 млн человек

Ураган, который обрушился на американский штат Техас, оставил без электричества больше 2 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийное бедствие также вызвало отмену почти 2 000 авиарейсов. В списке погибших четверо. По информации центра по отслеживанию ураганов, порывы ветра в Техасе достигают 153 километров в час. Непогода сопровождается ливнями, резким подъемом уровня воды и торнадо. Урагану назначена первая категория опасности, ранее он прошел по Карибам, Ямайке и Венесуэле, а также затронул Мексику.