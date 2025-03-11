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Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников

11 марта 2025 07:31
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Россия подверглась беспрецедентной атаке беспилотников. По сообщению Минобороны, над регионами страны минувшей ночью были сбиты 337 летательных аппаратов. ПВО продолжают отбивать налет дронов на Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников-2

Не обошлось без жертв. В результате атаки погиб один и пострадали три человека. В Раменском обломки беспилотников упали на многоэтажку. Минимум семь квартир оказались повреждены, эвакуированы 12 человек, в том числе три ребенка, есть пострадавшие. В целях обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах ввели временные ограничения. Самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани. Нарушено движение поездов. 

# Россия # Беспилотники # Международная политика

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