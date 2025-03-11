Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников

Россия подверглась беспрецедентной атаке беспилотников. По сообщению Минобороны, над регионами страны минувшей ночью были сбиты 337 летательных аппаратов. ПВО продолжают отбивать налет дронов на Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия подверглась беспрецедентной атаке беспилотников. По сообщению Минобороны, над регионами страны минувшей ночью были сбиты 337 летательных аппаратов. ПВО продолжают отбивать налет дронов на Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обошлось без жертв. В результате атаки погиб один и пострадали три человека. В Раменском обломки беспилотников упали на многоэтажку. Минимум семь квартир оказались повреждены, эвакуированы 12 человек, в том числе три ребенка, есть пострадавшие. В целях обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах ввели временные ограничения. Самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани. Нарушено движение поездов.