На парламентских выборах в Румынии лидирует социал-демократическая партия

Ее поддержали почти 24 % избирателей. По прогнозам политологов это значит, что парламент и правительство Румынии сохранят сильную проевропейскую позицию. Будут и дальше поддерживать НАТО и Украину. По данным местных СМИ полиция получила около 300 сообщений о нарушениях на парламентских выборах. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.