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На парламентских выборах в Румынии лидирует социал-демократическая партия

02 декабря 2024 07:53
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В Румынии подводят итоги прошедших накануне парламентских выборов. После обработки около 98 % бюллетеней лидирует социал-демократическая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парламентских выборах в Румынии лидирует социал-демократическая партия-2

Ее поддержали почти 24 % избирателей. По прогнозам политологов это значит, что парламент и правительство Румынии сохранят сильную проевропейскую позицию. Будут и дальше поддерживать НАТО и Украину. По данным местных СМИ полиция получила около 300 сообщений о нарушениях на парламентских выборах. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

# Международная политика # Новости Румынии

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