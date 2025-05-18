Макрон призвал Трампа ответить на якобы «циничное» отношение Путина к Украине – BFMTV

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринял попытку в резкой форме высказаться в адрес президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на французский телевизионный канал BFMTV.

Макрон обвиняет Путина в цинизме в отношении Украины. Французский лидер на этом фоне принял решение обратиться к президенту США Дональду Трампу с запросом дать комментарии по указанной теме.

«Я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», – высказался Макрон.

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