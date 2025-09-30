Истребители НАТО начали тренировочные полёты в Эстонии

В течение недели союзники проведут серию полетов, часть из которых запланирована на низких высотах. Более того, возможны сверхзвуковые маневры. Власти Эстонии подчеркнули, что мероприятия направлены на отработку совместной оборонной готовности и координации действий в воздушном пространстве.