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Истребители НАТО начали тренировочные полёты в Эстонии

30 сентября 2025 05:58
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Воздушное пространство Эстонии накануне стало ареной активных тренировок истребителей НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Истребители НАТО начали тренировочные полёты в Эстонии-2

В течение недели союзники проведут серию полетов, часть из которых запланирована на низких высотах. Более того, возможны сверхзвуковые маневры. Власти Эстонии подчеркнули, что мероприятия направлены на отработку совместной оборонной готовности и координации действий в воздушном пространстве.

# НАТО

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