Приграничные игры сопредельных европейских стран уже давно перешли границы безумия. Очередной скандал разгорается в Латвии. На двух заброшенных кладбищах найдены свежие могилы, в которых похоронены беженцы, погибшие при попытках пробраться на территорию республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию об этом опубликовали в ряде неподконтрольных властям СМИ.

Как сообщается, на границе мигрантов встречали латвийские силовики, которые избивали их, заставляли месяцами скитаться по прикордонной полосе и этим порой доводили до смерти. Однако официальная Рига отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что обращается с беженцами гуманно. При этом латвийские погранслужбы, как и их польские, а также литовские коллеги, продолжают практиковать жестокие методы. С начала 2024 года только на латвийском участке белорусской границы погибли 10 иностранцев – все они стали жертвами латвийских силовиков. В большинстве случаев встреча с ними заканчивается для беженцев серьезными увечьями. Наши пограничники не раз спасали избитых и обездоленных людей, которые просто пытались попасть в навязанную Брюсселем иллюзию. Но, к сожалению, европейская сказка совсем далека от реальности.