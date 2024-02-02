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На Южную Калифорнию обрушился шторм

02 февраля 2024 07:01
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Первый из серии тихоокеанских штормов обрушился на Южную Калифорнию. Проливные дожди вызвали наводнения, а также стали причиной закрытия дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Южную Калифорнию обрушился шторм-1

Синоптики обещают, что еще более масштабный шторм обрушится на побережье в выходные. Город Лонг-Бич, расположенный к югу от Лос-Анджелеса, стал одним из наиболее пострадавших: дождевая вода затопила участок автострады и прилегающие улицы. В результате несколько автомобилей оказались под водой почти полностью.

# Природные катаклизмы # Новости США

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