На Южную Калифорнию обрушился шторм

Первый из серии тихоокеанских штормов обрушился на Южную Калифорнию. Проливные дожди вызвали наводнения, а также стали причиной закрытия дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики обещают, что еще более масштабный шторм обрушится на побережье в выходные. Город Лонг-Бич, расположенный к югу от Лос-Анджелеса, стал одним из наиболее пострадавших: дождевая вода затопила участок автострады и прилегающие улицы. В результате несколько автомобилей оказались под водой почти полностью.