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ООН: на восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия

02 февраля 2024 06:59
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На восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия. С таким заявлением выступили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: на восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия-1

Там отметили, что действия Израиля значительно ускорили экономический спад в секторе. В результате ВВП по итогам 2023 года сократился на четверть. В анклаве остановлена экономическая деятельность. У его жителей нет источников дохода, доступа к воде, медицине и образованию. Кроме того, люди сталкивались с нерегулярным электроснабжением. Регион почти непригоден для проживания.

# ООН

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