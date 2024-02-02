ООН: на восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия

На восстановление экономики Газы могут уйти десятилетия. С таким заявлением выступили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там отметили, что действия Израиля значительно ускорили экономический спад в секторе. В результате ВВП по итогам 2023 года сократился на четверть. В анклаве остановлена экономическая деятельность. У его жителей нет источников дохода, доступа к воде, медицине и образованию. Кроме того, люди сталкивались с нерегулярным электроснабжением. Регион почти непригоден для проживания.