Крупнейший банк Германии объявил о масштабном сокращении

Крупнейший банк Германии уволит 3,5 тысячи сотрудников. О грядущем сокращении объявило руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали финансовые трудности. Речь идет о 30-процентном падении прибыли в четвертом квартале. Это превзошло прогнозы аналитиков. Увольнения станут частью экономии средств. Они позволят вернуть деньги акционерам.