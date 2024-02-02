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Крупнейший банк Германии объявил о масштабном сокращении

02 февраля 2024 06:09
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Крупнейший банк Германии уволит 3,5 тысячи сотрудников. О грядущем сокращении объявило руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший банк Германии объявил о масштабном сокращении-1

Причиной стали финансовые трудности. Речь идет о 30-процентном падении прибыли в четвертом квартале. Это превзошло прогнозы аналитиков. Увольнения станут частью экономии средств. Они позволят вернуть деньги акционерам.

# Экономический кризис # Новости Германии

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