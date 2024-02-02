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Дании грозит экологическая катастрофа

02 февраля 2024 07:00
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В Дания опасения вызывает экологическая ситуация. На северо-западе страны обнаружен склад отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дании грозит экологическая катастрофа-1

Мусор находится на территории завода по переработке нефти. Вместе с грунтом нефтепродукты попадают в водоем, а затем – в Балтийское море. Специалисты начали поиск решения проблемы. Первостепенная задача – остановить движение грунта.

# Экология # Новости Дании

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