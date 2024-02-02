Дании грозит экологическая катастрофа

В Дания опасения вызывает экологическая ситуация. На северо-западе страны обнаружен склад отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусор находится на территории завода по переработке нефти. Вместе с грунтом нефтепродукты попадают в водоем, а затем – в Балтийское море. Специалисты начали поиск решения проблемы. Первостепенная задача – остановить движение грунта.