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При крушении военно-транспортного самолёта в Рязанской области погибли 4 человека

24 июня 2022 13:27
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Новости России. Четыре человека погибли при жесткой посадке военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При крушении военно-транспортного самолёта в Рязанской области погибли 4 человека-1

Как сообщили в российском Министерстве обороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Экипаж решил отвести машину от домов и сесть на поле. От удара о землю лайнер разломился и загорелся. На борту в момент аварии находились девять человек, пятеро выживших доставлены в больницу.

При крушении военно-транспортного самолёта в Рязанской области погибли 4 человека-4

На земле разрушений нет, повреждены лишь линии электропередачи. Как пояснили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет и был без груза.

# Крушение # Новости России # Фотофакт

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