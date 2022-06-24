При крушении военно-транспортного самолёта в Рязанской области погибли 4 человека

Новости России. Четыре человека погибли при жесткой посадке военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Экипаж решил отвести машину от домов и сесть на поле. От удара о землю лайнер разломился и загорелся. На борту в момент аварии находились девять человек, пятеро выживших доставлены в больницу.