Hlavné správy: украинские беженцы из Европы едут отдыхать в Украину в зону боевых действий

Европа с негодованием восприняла решение украинских беженцев вернуться на родину на отдых, сообщает издание Hlavné správy, передает РИА Новости. В статье говорится, что билеты из Чешской Республики в Украину распроданы вплоть до середины августа, а многие беженцы едут на родину только для отдыха.

Словацкий политик Марек Курта выразил удивление тем, что люди отправляются на отдых в зону вооруженных конфликтов. Он усомнился в том, что в Европе есть украинцы, которые считают себя беженцами.

Курта отметил, что непонятно, как те, кто ездит на отдых в страну, из которой бежал, могут называть себя военными беженцами, тем более, если они получают пособия, положенные беженцам. Политика возмутило, что деньги европейцев раздаются «чужим трутням».