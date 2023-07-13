Министр Илониеми: Финляндия восстановит контакты с Россией после политических изменений

Финляндия возобновит взаимоотношения с Россией только после того, как произойдут политические изменения. Об этом заявил министр Республики Яако Илониеми, пишет РИА Новости.

Он заметил, что сегодняшнее состояние связей между странами – наихудшее за последние десятилетия. Это является следствием действий России, а к этому Финляндия не стремилась. Министр полагает, что такая обостренная ситуация будет серьезно влиять на финскую экономику. Он добавил, что для восстановления отношений нет никаких преград, но для этого необходимо провести значительные политические изменения в Российской Федерации.

Ранее, 6 июля, МИД России признал девять финских дипломатов персонами нон грата и отозвал согласие на работу с 1 октября генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.