МакSим рассказала, что страдает алкоголизмом

Марина Абросимова, более известная как певица MaxSim, опубликовала в своей соцсети видеообращение, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости, приводящей к срывам на ее концертах и странностям поведения на сцене, сообщает РИА Новости.

Певица пояснила, что она человек очень впечатлительный и чувствительный и прибегала к алкогольным напиткам как к методу преодоления напряжения, что и повлекло за собой неблагоприятные последствия. Теперь она осознала свою пагубную привычку и приняла решение изменить свою жизнь. В настоящий момент она проходит лечение в одной из клиник, куда приходят ее музыканты, дети и родственники.

