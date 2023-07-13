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МакSим рассказала, что страдает алкоголизмом

13 июля 2023 10:02
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Марина Абросимова, более известная как певица MaxSim, опубликовала в своей соцсети видеообращение, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости, приводящей к срывам на ее концертах и странностям поведения на сцене, сообщает РИА Новости.

Певица пояснила, что она человек очень впечатлительный и чувствительный и прибегала к алкогольным напиткам как к методу преодоления напряжения, что и повлекло за собой неблагоприятные последствия. Теперь она осознала свою пагубную привычку и приняла решение изменить свою жизнь. В настоящий момент она проходит лечение в одной из клиник, куда приходят ее музыканты, дети и родственники.
 

# Алкоголь

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