На юге Португалии из-за лесных пожаров эвакуированы почти 2 тысячи жителей

Новости Португалии. Около 2 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юге Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже уничтожил почти 7 тысяч гектаров деревьев и продолжает распространяться.
Новости Португалии. Около 2 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юге Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже уничтожил почти 7 тысяч гектаров деревьев и продолжает распространяться.
Остановить его пытаются более 800 пожарных и несколько десятков единиц спецтехники, однако им мешают сильный ветер и жара. Пожары вспыхнули в разгар туристического сезона. В 120-ти муниципалитетах объявлен повышенный уровень опасности.