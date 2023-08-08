На юге Португалии из-за лесных пожаров эвакуированы почти 2 тысячи жителей

Новости Португалии. Около 2 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юге Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже уничтожил почти 7 тысяч гектаров деревьев и продолжает распространяться.