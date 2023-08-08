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Марочко: ВС России взяли под контроль несколько опорных пунктов ВСУ

08 августа 2023 08:50
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Российскими войсками взяты несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что на штурм позиций российской армии командование Украины по-прежнему упорно бросает все новые силы. За последние двое суток противником было осуществлено свыше 20 атак на расположения российских войск, при этом все предпринимаемые действия не дали результата.

По информации Министерства обороны РФ, ВСУ продолжают безуспешные пробы ведения наступательных действий на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Сообщается, что в населенных пунктах Новоселовское и Стельмаховка  в ЛНР было успешно отражено 12 контратак украинских войск.

# Международная политика # Андрей Марочко

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