Прямой эфир

Аналитик ЦРУ Макговерн предупредил Зеленского о военном перевороте

08 августа 2023 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно гибнут сотни украинских солдат, а президент Зеленский продолжает врать. Если так будет продолжаться, то вопрос времени, когда военные лишат нынешнего украинского лидера власти. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, пишет РИА Новости.

Эксперт обращает внимание, что Зеленский все чаще высказывается о «небесном щите» ВСУ, который состоит из систем ПВО, переданных западными странами. Они якобы блокируют удары с российской стороны по целям на украинской территории. В действительности же Киев не располагает такими средствами противовоздушной обороны, которые могут отражать авиаудары РФ. Нет у Украины и самолетов. Это откровенная ложь, отметил Макговерн.

По прогнозам специалиста, если Зеленский и дальше будет врать украинскому народу, то случится военный переворот. А его слова далеки от реального положения дел в Украине, подытожил эксперт.

ВС Украины начали наступательную операцию 4 июня. В Москве отмечают, что за это время украинской стороне не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а потери в живой силе и техники ВСУ несут катастрофические.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса
08 августа 2023 08:46

В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса

Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов
08 августа 2023 08:45

Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов

В Канаде проходит танцевальный фестиваль, посвящённый карибской культуре
08 августа 2023 08:43

В Канаде проходит танцевальный фестиваль, посвящённый карибской культуре