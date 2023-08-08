Ежедневно гибнут сотни украинских солдат, а президент Зеленский продолжает врать. Если так будет продолжаться, то вопрос времени, когда военные лишат нынешнего украинского лидера власти. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, пишет РИА Новости.

Эксперт обращает внимание, что Зеленский все чаще высказывается о «небесном щите» ВСУ, который состоит из систем ПВО, переданных западными странами. Они якобы блокируют удары с российской стороны по целям на украинской территории. В действительности же Киев не располагает такими средствами противовоздушной обороны, которые могут отражать авиаудары РФ. Нет у Украины и самолетов. Это откровенная ложь, отметил Макговерн.

По прогнозам специалиста, если Зеленский и дальше будет врать украинскому народу, то случится военный переворот. А его слова далеки от реального положения дел в Украине, подытожил эксперт.

ВС Украины начали наступательную операцию 4 июня. В Москве отмечают, что за это время украинской стороне не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а потери в живой силе и техники ВСУ несут катастрофические.