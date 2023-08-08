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Минобороны Польши сообщило о переброске около тысячи военных к границе Беларуси

08 августа 2023 09:27
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Польша направляет на границу с Беларусью примерно тысячу военных, сообщает Министерство национальной обороны Республики, передает РИА Новости.

На границе уже находятся две тысячи польских солдат. В прошедший вторник польский МИД  заявил, что якобы два белорусских вертолета пересекли авиационное пространство страны, после этого руководитель Министерства обороны отдал распоряжение об усилении численности войск на границе с Республикой Беларусь.

В свою очередь в Минобороны Беларуси заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

# Международная политика

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