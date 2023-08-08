Минобороны Польши сообщило о переброске около тысячи военных к границе Беларуси

Польша направляет на границу с Беларусью примерно тысячу военных, сообщает Министерство национальной обороны Республики, передает РИА Новости.

На границе уже находятся две тысячи польских солдат. В прошедший вторник польский МИД заявил, что якобы два белорусских вертолета пересекли авиационное пространство страны, после этого руководитель Министерства обороны отдал распоряжение об усилении численности войск на границе с Республикой Беларусь.

В свою очередь в Минобороны Беларуси заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.