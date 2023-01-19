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На юге Китая сошла снежная лавина – 8 человек погибли, количество жертв может увеличиться

19 января 2023 09:38
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Новости Китая. Восемь человек погибли при сходе снежной лавины на юге Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На юге Китая сошла снежная лавина – 8 человек погибли, количество жертв может увеличиться-1

Но, как сообщили власти, количество жертв может вырасти. На месте происшествия продолжают работать группы спасателей. Поиском выживших занимаются более 130 человек. Пока неизвестно количество пропавших без вести. Лавина накрыла дорогу, на которой в тот момент находилось множество машин и людей.  

На юге Китая сошла снежная лавина – 8 человек погибли, количество жертв может увеличиться-4

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило в район ЧП дополнительную группу спасателей.  

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# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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