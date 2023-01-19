Французские, голландские и польские фермеры протестуют. Что не нравится аграриям?

В Европе возобновляются протесты фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французские и голландские аграрии таким образом напоминают властям об изменении климата.

Точнее, об обещании правительства принять хоть какие-то меры в этом направлении. А вот польские фермеры так высказывают недовольство обилием украинской продукции. Дешевое и не лучшего качества зерно в рамках международной сделки продается в ЕС вместо того, чтобы отправиться в африканские страны. К тому же спрос на товары местных производителей упал, а это может привести к серьезному кризису в сельском хозяйстве.