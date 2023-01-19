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Матеуш Моравецкий: Запад устал поддерживать Киев

19 января 2023 07:55
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Глава НАТО призывает увеличить военпомощь Украине. Йенс Столтенберг сделал несколько противоречивое заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Матеуш Моравецкий: Запад устал поддерживать Киев-1

По его словам, увеличение поставок вооружения Киеву – единственный путь к мирным переговорам. Хотя даже в Польше уже признали некую бессмысленность подобного. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Запад устал поддерживать Киев. Тем не менее 19 января министры обороны Британии, Польши, а также балтийских стран снова обсудят очередной пакет военпомощи Украине.  

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# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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