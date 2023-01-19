82% жителей ЕС боятся бедности. Уровень жизни в Европе сильно упал

Более 90 % европейцев назвали падение уровня жизни главной проблемой. Об этом говорят опубликованные результаты исследования, проведенного по заказу Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показал опрос, 82 % жителей ЕС боятся бедности. Почти половина респондентов заявили, что их уровень жизни сильно упал. Пожалуй, наибольший страх у европейцев вызывает рост цен. Самыми пессимистичными в этом отношении оказались жители Греции – 100 % опрошенных уверены, что жизнь в их стране будет дорожать и дальше.