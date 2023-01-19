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82% жителей ЕС боятся бедности. Уровень жизни в Европе сильно упал

19 января 2023 09:37
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Более 90 % европейцев назвали падение уровня жизни главной проблемой. Об этом говорят опубликованные результаты исследования, проведенного по заказу Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

82% жителей ЕС боятся бедности. Уровень жизни в Европе сильно упал-1

Как показал опрос, 82 % жителей ЕС боятся бедности. Почти половина респондентов заявили, что их уровень жизни сильно упал. Пожалуй, наибольший страх у европейцев вызывает рост цен. Самыми пессимистичными в этом отношении оказались жители Греции – 100 % опрошенных уверены, что жизнь в их стране будет дорожать и дальше.  

82% жителей ЕС боятся бедности. Уровень жизни в Европе сильно упал-4

Так же считают и 98 % итальянцев и португальцев. Поэтому европейцы ждут от властей новых мер, которые будут способствовать нормализации ситуации, говорится в исследовании.  

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# Социологический опрос # Фотофакт

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