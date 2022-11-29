На юге Бразилии был замечен яркий огненный шар

Новости Бразилии. На юге Бразилии в небе был замечен яркий огненный шар. Гигантский метеор имел продолжительность жизни всего около двух секунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были засняты бразильской космической обсерваторией. Небесное тело вошло в атмосферу на высоте около 125 километров от поверхности Земли и вскоре растворилось, оставив за собой яркий след.