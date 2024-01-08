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На Японию обрушились морозы и сильные снегопады

08 января 2024 13:37
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Стихия продолжает наносить удары по центральной части Японии, которая пострадала от разрушительного землетрясения. Теперь на регион обрушились морозы и сильные снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Японию обрушились морозы и сильные снегопады-1

За несколько часов были завалены дороги, что затрудняет доставку необходимых грузов и гуманитарной помощи. Кроме того, высока вероятность дальнейшего обрушения домов, поврежденных подземными толчками. По последним данным, количество жертв землетрясения достигло 168 человек, еще 323 остаются пропавшими без вести.

# Природные катаклизмы # Новости Японии

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