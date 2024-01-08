На Японию обрушились морозы и сильные снегопады

Стихия продолжает наносить удары по центральной части Японии, которая пострадала от разрушительного землетрясения. Теперь на регион обрушились морозы и сильные снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов были завалены дороги, что затрудняет доставку необходимых грузов и гуманитарной помощи. Кроме того, высока вероятность дальнейшего обрушения домов, поврежденных подземными толчками. По последним данным, количество жертв землетрясения достигло 168 человек, еще 323 остаются пропавшими без вести.