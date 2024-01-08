Польша скрывала факты о подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

По информации Wall Street Journal, власти Польши не спешат предоставить информацию и скрывают доказательства о перемещениях лиц, которые подозреваются в подрыве «Северного потока». Об этом пишет РИА Новости.

Следствие давно предполагало, что атака на газопровод была осуществлена с территории Украины через Польшу, но из-за отказа Варшавы от сотрудничества сложно определить, было ли об этом осведомлено предыдущее польское правительство. Некоторые польские службы безопасности отказываются предоставить следствию записи с камер видеонаблюдения.

Взрывы на трубопроводах Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили возможность диверсии. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США, а норвежцы подорвали ее спустя три месяца. Западные СМИ также предполагают, что за терактом может стоять Украина.