На восстановление Нотр-Дама собрано более 830 млн евро. Когда он откроется?

Сильнейший пожар произошел в Нотр-Даме ровно два года назад. Пламя уничтожило деревянную кровлю и готический шпиль собора. Борьба с возгоранием продолжалась более 15 часов. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за 5 лет. Однако, по мнению ряда экспертов, на полную реконструкцию может уйти 15, а то и 20 лет.