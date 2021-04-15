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На восстановление Нотр-Дама собрано более 830 млн евро. Когда он откроется?

15 апреля 2021 12:11
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Новости Франции. Знаменитый собор Парижской Богоматери, пострадавший из-за масштабного пожара, может открыться в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его восстановление уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований.

На восстановление Нотр-Дама собрано более 830 млн евро. Когда он откроется?-1

Сейчас основная часть работ сосредоточена на обеспечении безопасности здания. Строители укрепляют свод собора, а также удаляют с крыши токсичный свинец.

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На восстановление Нотр-Дама собрано более 830 млн евро. Когда он откроется?-4

Сильнейший пожар произошел в Нотр-Даме ровно два года назад. Пламя уничтожило деревянную кровлю и готический шпиль собора. Борьба с возгоранием продолжалась более 15 часов. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за 5 лет. Однако, по мнению ряда экспертов, на полную реконструкцию может уйти 15, а то и 20 лет.

# Пожар # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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