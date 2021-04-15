На восстановление Нотр-Дама собрано более 830 млн евро. Когда он откроется?

Новости Франции. Знаменитый собор Парижской Богоматери, пострадавший из-за масштабного пожара, может открыться в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его восстановление уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований.
Новости Франции. Знаменитый собор Парижской Богоматери, пострадавший из-за масштабного пожара, может открыться в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его восстановление уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований.
Сейчас основная часть работ сосредоточена на обеспечении безопасности здания. Строители укрепляют свод собора, а также удаляют с крыши токсичный свинец.
Французская делегация в Минске о пожаре в Нотр-Дам: «Чувство, что часть нас самих сгорела в пламени»
Сильнейший пожар произошел в Нотр-Даме ровно два года назад. Пламя уничтожило деревянную кровлю и готический шпиль собора. Борьба с возгоранием продолжалась более 15 часов. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за 5 лет. Однако, по мнению ряда экспертов, на полную реконструкцию может уйти 15, а то и 20 лет.