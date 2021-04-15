Бельгия начинает поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, а в Швейцарии разрешат проводить общественные мероприятия

Новости мира. Мир продолжает борьбу с пандемией. Сложная эпидобстановка наблюдается в Польше, Украине, Индии и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые тем временем пытаются поскорее вернуться к нормальной жизни. К поэтапной отмене ограничений приступает Бельгия. 18 апреля в стране снимут запрет на необязательные поездки. В планах властей также отменить в конце месяца ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и магазинов. А в мае открыться смогут заведения общепита.