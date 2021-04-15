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Бельгия начинает поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, а в Швейцарии разрешат проводить общественные мероприятия

15 апреля 2021 09:48
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Новости мира. Мир продолжает борьбу с пандемией. Сложная эпидобстановка наблюдается в Польше, Украине, Индии и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы замедлить распространение инфекции, многие страны ужесточают карантинные меры.

Бельгия начинает поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, а в Швейцарии разрешат проводить общественные мероприятия-1

Некоторые тем временем пытаются поскорее вернуться к нормальной жизни. К поэтапной отмене ограничений приступает Бельгия. 18 апреля в стране снимут запрет на необязательные поездки. В планах властей также отменить в конце месяца ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и магазинов. А в мае открыться смогут заведения общепита.

Бельгия начинает поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, а в Швейцарии разрешат проводить общественные мероприятия-4

В Швейцарии со следующей недели разрешат проводить общественные, спортивные и культурные мероприятия. Рестораны смогут обслуживать посетителей на уличных террасах.

# Коронавирус # Фотофакт

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