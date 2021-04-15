В больнице США мужчина при задержании пытался стрелять. Полицейские открыли ответный огонь

Новости США. Очередной резонансный случай стрельбы в США. В больнице штата Огайо полицейские открыли огонь по темнокожему мужчине, в результате чего тот скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители прибыли в медучреждение, чтобы обыскать пациента. Выяснилось, что мужчина обвиняется в применении оружия и домашнем насилии. При задержании он оказал сопротивление и попытался воспользоваться пистолетом. В итоге стражи порядка использовали электрошокер, а затем открыли ответный огонь.

Случаи стрельбы полицейских в афроамериканцев вызывают в Штатах широкий общественный резонанс. Уже несколько дней подряд в стране не утихают массовые протесты в связи с гибелью темнокожего парня в Миннесоте.

В американском Бруклин-Сентер не утихают столкновения с полицией. Те в ответ применяют светошумовые гранаты и резиновые пули

Причастную к инциденту сотрудницу обвиняют в непредумышленном убийстве. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.