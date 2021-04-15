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В России сгорел жилой частный дом. Погибли пятеро детей

15 апреля 2021 12:07
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Новости России. ЧП в Свердловской области. В результате пожара в жилом частном доме погибли пятеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пять человек, в том числе трое взрослых, пострадали.

В России сгорел жилой частный дом. Погибли пятеро детей-1

Следствие рассматривает несколько версий происшествия. Среди них нарушение правил противопожарной безопасности, а также ветхая электропроводка.

В России сгорел жилой частный дом. Погибли пятеро детей-4

К моменту приезда спасателей деревянный дом уже практически полностью выгорел. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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