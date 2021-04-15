В России сгорел жилой частный дом. Погибли пятеро детей

Новости России. ЧП в Свердловской области. В результате пожара в жилом частном доме погибли пятеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пять человек, в том числе трое взрослых, пострадали.
Новости России. ЧП в Свердловской области. В результате пожара в жилом частном доме погибли пятеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пять человек, в том числе трое взрослых, пострадали.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия. Среди них нарушение правил противопожарной безопасности, а также ветхая электропроводка.
К моменту приезда спасателей деревянный дом уже практически полностью выгорел. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.