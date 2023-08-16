Британская разведка подготовила 100 украинских боевиков для совершения диверсий в Африке

Киев отправит в текущем месяце в Африку диверсионно-карательный отряд для противодействия Российской Федерации, информирует РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Сообщается, что подготовкой украинских боевиков занималась разведывательная служба Британии MI6. Ее силы направлены на противодействие сотрудничеству государств с РФ.

В задачи отряда, который направится в Африку, входят диверсии, а также ликвидация африканских лидеров, которые поддерживают отношения с Россией и нацелены на взаимодействие с этой страной. Сообщается, что переброска украинских боевиков запланирована на вторую половину августа.