Во время акций протеста в Бишкеке пострадали сотни человек. Многие – c тяжёлыми травмами

Новости Кыргызстана. Продолжаем следить за ситуацией в Бишкеке. Здесь в числе пострадавших во время протестов – сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них госпитализированы, в том числе с тяжелыми травмами. Власти обратились к народу с призывом к стабильности и соблюдению норм закона.