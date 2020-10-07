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Во время акций протеста в Бишкеке пострадали сотни человек. Многие – c тяжёлыми травмами

07 октября 2020 06:36
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Новости Кыргызстана. Продолжаем следить за ситуацией в Бишкеке. Здесь в числе пострадавших во время протестов – сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время акций протеста в Бишкеке пострадали сотни человек. Многие – c тяжёлыми травмами-1

Многие из них госпитализированы, в том числе с тяжелыми травмами. Власти обратились к народу с призывом к стабильности и соблюдению норм закона.

Во время акций протеста в Бишкеке пострадали сотни человек. Многие – c тяжёлыми травмами-4

6 октября недовольные результатами парламентских выборов устроили погромы, захватили здание парламента, бросали в правоохранителей коктейли Молотова. Сотрудники правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ и резиновые пули.

# Акции протеста # Фотофакт

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