На Тенерифе из-за лесных пожаров эвакуированы около тысячи человек

Новости Испании. Около тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров, которыми охвачен испанский остров Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже уничтожил около 200 гектаров земли и продолжает распространяться.

Несмотря на поддержку авиации, пожарным пока не удается справиться со стихией. Многие очаги находятся в труднодоступной гористой местности. Пламя вплотную подобралось к трем деревням, их жителей призвали срочно перебраться в более безопасные места.