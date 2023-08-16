Прямой эфир

На Тенерифе из-за лесных пожаров эвакуированы около тысячи человек

16 августа 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Около тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров, которыми охвачен испанский остров Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже уничтожил около 200 гектаров земли и продолжает распространяться.

На Тенерифе из-за лесных пожаров эвакуированы около тысячи человек-1

Несмотря на поддержку авиации, пожарным пока не удается справиться со стихией. Многие очаги находятся в труднодоступной гористой местности. Пламя вплотную подобралось к трем деревням, их жителей призвали срочно перебраться в более безопасные места.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу
16 августа 2023 13:40

Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу

Вооружают армию до зубов. Поляки ускоренными темпами продолжают милитаризацию
16 августа 2023 13:15

Вооружают армию до зубов. Поляки ускоренными темпами продолжают милитаризацию

ФСБ РФ: украинские диверсанты ликвидированы при попытке прорваться в Брянскую область
16 августа 2023 12:59

ФСБ РФ: украинские диверсанты ликвидированы при попытке прорваться в Брянскую область