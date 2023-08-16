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ФСБ РФ: украинские диверсанты ликвидированы при попытке прорваться в Брянскую область

16 августа 2023 12:59
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В Брянской области уничтожены четыре боевика украинской ДРГ, которые предприняли попытку прорваться на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировали в ФСБ России, сообщает РИА Новости. 

Инцидент произошел в среду, 15 августа, в приграничном Стародубском районе Брянской области. Сообщается, что на месте боестолкновения обнаружено зарубежное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также БПЛА с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой РФ. 

В ФСБ России отметили, что обнаруженное свидетельствует о том, что со стороны Украины готовились провокации и диверсии на территории Российской Федерации. 

# Международная политика

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