ФСБ РФ: украинские диверсанты ликвидированы при попытке прорваться в Брянскую область

В Брянской области уничтожены четыре боевика украинской ДРГ, которые предприняли попытку прорваться на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировали в ФСБ России, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 15 августа, в приграничном Стародубском районе Брянской области. Сообщается, что на месте боестолкновения обнаружено зарубежное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также БПЛА с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой РФ.

В ФСБ России отметили, что обнаруженное свидетельствует о том, что со стороны Украины готовились провокации и диверсии на территории Российской Федерации.