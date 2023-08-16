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Вооружают армию до зубов. Поляки ускоренными темпами продолжают милитаризацию

16 августа 2023 13:15
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Новости Польши. Польша не прекращает курс на милитаризацию. Наши западные соседи ускоренными темпами наращивают производство боеприпасов и буквально до зубов вооружают армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо приобретений у иностранных компаний, заключен контракт на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов собственного производства для нужд польского Минобороны. Как заявляется, в перспективе Вооруженным силам понадобится гораздо больше.

Вооружают армию до зубов. Поляки ускоренными темпами продолжают милитаризацию-1

Ведь Варшава уже заявила, что сделает свою армию самой сильной в Европе. Закупки танков, самолетов, автоматов – военные контракты объясняются якобы усилением обороноспособности и защиты в случае возможной агрессии с Востока. В частности, угрозу поляки видят со стороны Беларуси. Хотя, как известно, официальный Минск неоднократно заявлял, что ни на кого не собирается нападать. Эксперты уверены, что наращивая военные мускулы, Варшава преследует совсем другую цель и далеко не мирную.

# Оружие и боеприпасы # Новости Польши # Фотофакт

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