Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу

Новости Бразилии. Отключение электричества затронуло почти все штаты, что стало результатом транспортного коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за неработающих светофоров на улицах образовались многокилометровые пробки. В Сан-Паулу тысячи людей застряли в метро, им пришлось добираться до ближайшей станции своим ходом. Перестали ходить электрички. На некоторое время работу приостановили госучреждения.