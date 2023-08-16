Масштабный блэк-аут в Бразилии привёл к транспортному коллапсу

Новости Бразилии. Отключение электричества затронуло почти все штаты, что стало результатом транспортного коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Отключение электричества затронуло почти все штаты, что стало результатом транспортного коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за неработающих светофоров на улицах образовались многокилометровые пробки. В Сан-Паулу тысячи людей застряли в метро, им пришлось добираться до ближайшей станции своим ходом. Перестали ходить электрички. На некоторое время работу приостановили госучреждения.
По данным Министерства энергетики, электроснабжение пока удалось восстановить лишь в нескольких районах на юге страны. Как сообщили в ведомстве, произошел некий сбой, но пока причины инцидента не раскрывают.