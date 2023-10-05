Прямой эфир

На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуированы около 3 тысяч человек

05 октября 2023 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Около 3 000 человек эвакуированы из-за лесного пожара на Тенерифе. Борьбу с огнем осложняют жаркая погода и сильный ветер. На острове из-за высоких температур объявлена тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуированы около 3 тысяч человек-1

Синоптики обещают до +39 градусов по Цельсию. Пока пламя охватило только северную часть Тенерифе, однако не исключено, что оно распространится и на большую часть острова. И если пока огонь полыхает вдали от туристических мест, то уже через несколько дней в зоне риска окажется гораздо больше людей.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США продолжается наплыв мигрантов: свыше 1000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов
05 октября 2023 20:43

В США продолжается наплыв мигрантов: свыше 1000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов

Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис
05 октября 2023 20:41

Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта
05 октября 2023 20:40

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта