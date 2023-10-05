На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуированы около 3 тысяч человек

Новости Испании. Около 3 000 человек эвакуированы из-за лесного пожара на Тенерифе. Борьбу с огнем осложняют жаркая погода и сильный ветер. На острове из-за высоких температур объявлена тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики обещают до +39 градусов по Цельсию. Пока пламя охватило только северную часть Тенерифе, однако не исключено, что оно распространится и на большую часть острова. И если пока огонь полыхает вдали от туристических мест, то уже через несколько дней в зоне риска окажется гораздо больше людей.