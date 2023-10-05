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В США продолжается наплыв мигрантов: свыше 1000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов

05 октября 2023 20:43
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Новости США. В США продолжается наплыв мигрантов. Свыше 1 000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов на крышах грузовых поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США продолжается наплыв мигрантов: свыше 1000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов-1

Большинство нелегалов – граждане Венесуэлы. Перебравшись через реку Рио-Гранде, они просят убежища в США. Переполнен переселенцами, в частности, Техас. Власти одного из городов штата объявляли чрезвычайное положение из-за потока мигрантов. Туда прибыли 12 тысяч человек.

# Беженцы # Новости США # Фотофакт

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