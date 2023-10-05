В США продолжается наплыв мигрантов: свыше 1000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов

Новости США. В США продолжается наплыв мигрантов. Свыше 1 000 человек прибыли к границе Мексики и Штатов на крышах грузовых поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство нелегалов – граждане Венесуэлы. Перебравшись через реку Рио-Гранде, они просят убежища в США. Переполнен переселенцами, в частности, Техас. Власти одного из городов штата объявляли чрезвычайное положение из-за потока мигрантов. Туда прибыли 12 тысяч человек.