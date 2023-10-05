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Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис

05 октября 2023 20:41
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Новости Судана. Суданские беженцы испытывают серьезный продовольственный кризис, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили эксперты Всемирной продовольственной программы ООН.

Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис-1

В организации сообщили, что для решения проблемы необходимо как минимум 120 миллионов долларов. Менее чем за полгода в Южный Судан въехали 300 тысяч нелегалов. Почти все жалуются на нехватку пропитания. Подобный кризис в стране не первый. Часто причиной таких проблем становятся вооруженные конфликты в стране.

# Беженцы # Фотофакт

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