Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис

В организации сообщили, что для решения проблемы необходимо как минимум 120 миллионов долларов. Менее чем за полгода в Южный Судан въехали 300 тысяч нелегалов. Почти все жалуются на нехватку пропитания. Подобный кризис в стране не первый. Часто причиной таких проблем становятся вооруженные конфликты в стране.