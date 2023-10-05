Эксперты ООН: суданские беженцы испытывают серьёзный продовольственный кризис

Новости Судана. Суданские беженцы испытывают серьезный продовольственный кризис, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили эксперты Всемирной продовольственной программы ООН.
Новости Судана. Суданские беженцы испытывают серьезный продовольственный кризис, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили эксперты Всемирной продовольственной программы ООН.
В организации сообщили, что для решения проблемы необходимо как минимум 120 миллионов долларов. Менее чем за полгода в Южный Судан въехали 300 тысяч нелегалов. Почти все жалуются на нехватку пропитания. Подобный кризис в стране не первый. Часто причиной таких проблем становятся вооруженные конфликты в стране.