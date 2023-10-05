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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта

05 октября 2023 20:40
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Новости Сирии. В результате атаки террористов в Сирии погибли не менее 80 человек. Беспилотные летательные аппараты атаковали площадь у военной академии в городе Хомс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта-1

Трагедия произошла во время фотографирования выпускников. В числе жертв в том числе женщины и дети. Еще более 230 человек получили ранения.

Соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами атаки направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подчеркнул, что терроризм во всех его формах и проявлениях не может иметь никакого оправдания и не должен оставаться без консолидированной реакции мировой общественности.

# Теракт # Александр Лукашенко # Новости Сирии # Фотофакт

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