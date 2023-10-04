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Сальдо: ВСУ стягивают живую силу и технику в Херсонскую область для контрнаступления

04 октября 2023 13:06
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Украина стягивает живую силу и технику в Херсонской области для возможной попытки переправиться через Днепр и перейти на левобережье, которое находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он дополнил, что техника, которой пополняется группировка, является западной. Однако Сальдо отметил, что российские военные в курсе этих действий украинской стороны. 

Губернатор также добавил, что ВСУ сейчас пытаются форсировать высаживаться на островах, но российские военнослужащие уничтожают всех. Также он сказал, что данные действия армии Украины никак не перерастут в масштабную наступательную операцию. 

«Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше», – констатировал губернатор.

# Международная политика

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