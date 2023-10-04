В НАТО признают, что у Запада заканчивается вооружение для Украины

У стран Запада заканчиваются боеприпасы для снабжения Украины, цитирует CNN главу военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что положение дошло до того, что Европа стала выдавать оружие с полупустых хранилищ. По оценке военных обозревателей на Западе, военной промышленности США необходимо работать сверхурочно, так как под угрозой может оказаться армия Украины.

В то же время конгресс США ранее согласился на принятие временного бюджета, но финансовой поддержки Киеву не предусмотрено. К тому же срок американского ленд-лиза Украине истек 30 сентября.