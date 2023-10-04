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В НАТО признают, что у Запада заканчивается вооружение для Украины

04 октября 2023 13:36
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У стран Запада заканчиваются боеприпасы для снабжения Украины, цитирует CNN главу военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что положение дошло до того, что Европа стала выдавать оружие с полупустых хранилищ. По оценке военных обозревателей на Западе, военной промышленности США необходимо работать сверхурочно, так как под угрозой может оказаться армия Украины.

В то же время конгресс США ранее согласился на принятие временного бюджета, но финансовой поддержки Киеву не предусмотрено. К тому же срок американского ленд-лиза Украине истек 30 сентября.

# Международная политика

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