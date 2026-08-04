Новости по тегу #Новости Хорватии

На Драве уровень опустился на 20 сантиметров ниже предыдущего антирекорда. Дунай падает по всей длине, включая соседние страны.
После обработки более 99,5 % бюллетеней – ЦИК страны сообщил, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов.
По мнению педагогов, через несколько лет в школах некому будет преподавать. Потому что из-за нищенских зарплат и высокой нагрузки молодежь не желает идти в профессию.
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