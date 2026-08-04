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Новости по тегу #Новости Хорватии

В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов
04 августа 2026 08:31

В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов

В Хорватии пройдёт второй тур президентских выборов
30 декабря 2024 07:29

В Хорватии пройдёт второй тур президентских выборов

Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты
16 декабря 2024 07:20

Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты

6 человек погибли при стрельбе в доме престарелых в Хорватии
23 июля 2024 06:25

6 человек погибли при стрельбе в доме престарелых в Хорватии

На парламентских выборах в Хорватии победила правящая партия
18 апреля 2024 07:46

На парламентских выборах в Хорватии победила правящая партия

В Хорватии журналисты вышли на протесты
01 февраля 2024 06:07

В Хорватии журналисты вышли на протесты

На складе пластиковых отходов в Хорватии вспыхнул сильный пожар
04 октября 2023 13:48

На складе пластиковых отходов в Хорватии вспыхнул сильный пожар

В Хорватии горит остров Чиово
28 июля 2023 08:40

В Хорватии горит остров Чиово

Хорваты знают отличный способ защиты кожи от палящего солнца. Он ещё и экологичный – посмотрите
18 июля 2023 08:31

Хорваты знают отличный способ защиты кожи от палящего солнца. Он ещё и экологичный – посмотрите

Лесные пожары в Хорватии: пламя уничтожило одну деревню и угрожает ещё нескольким
14 июля 2023 08:28

Лесные пожары в Хорватии: пламя уничтожило одну деревню и угрожает ещё нескольким

В Хорватии легковушка на большой скорости влетела в толпу
17 июня 2023 16:47

В Хорватии легковушка на большой скорости влетела в толпу

На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение
12 июня 2023 09:40

На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение