Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, который живет в Австралии, попросил у президента России Владимира Путина предоставить ему российские гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что он хотел проголосовать на выборах президента РФ, но не может этого сделать, так как у него нет гражданства этой страны. Иван перебрался в Австралию после развода родителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ, на Александра Сырского. При этом отмечается, что родственники Сырского проживают в Российской Федерациии. А его мать поддерживает Россию в этом конфликте.