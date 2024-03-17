Захарова предложила Макрону остановить спонсирование терроризма

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следовало бы остановить поставки вооружений Украине и сделать предложение по перемирию сторонам ближневосточного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она уточнила, что Макрон должен остановить кровопролитие и остановить спонсирование терроризма.

Ранее Макрон заявил, что он предложит России перемирие на время Олимпийских игр в Париже. При этом, отвечая на вопрос о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде, президент Франции заявил, что страна идет в ногу со всем миром и Международным олимпийским комитетом.