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Захарова предложила Макрону остановить спонсирование терроризма

17 марта 2024 12:45
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Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следовало бы остановить поставки вооружений Украине и сделать предложение по перемирию сторонам ближневосточного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она уточнила, что Макрон должен остановить кровопролитие и остановить спонсирование терроризма.

Ранее Макрон заявил, что он предложит России перемирие на время Олимпийских игр в Париже. При этом, отвечая на вопрос о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде, президент Франции заявил, что страна идет в ногу со всем миром и Международным олимпийским комитетом.

# Международная политика # Мария Захарова

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