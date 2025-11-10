На севере Мали джихадисты казнили девушку за видео в TikTok

На севере Мали вооруженные радикалы похитили и казнили местную жительницу Мариам Сиссе за пост на TikTok. Об этом пишет РИА Новости.

По свидетельству ее брата, женщину обвинили в сотрудничестве с армией и передаче информации о движениях боевиков. После похищения ее отвезли на главную площадь города Тонка, где публично застрелили.

Ситуация в регионе остается неустойчивой. После падения режима Каддафи в 2011 году туареги пришли в Мали, заняли север страны и объявили Азавад. С тех пор эти территории перешли под контроль экстремистских группировок.

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