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На севере Мали джихадисты казнили девушку за видео в TikTok

10 ноября 2025 08:22
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На севере Мали джихадисты казнили девушку за видео в TikTok-0

На севере Мали вооруженные радикалы похитили и казнили местную жительницу Мариам Сиссе за пост на TikTok. Об этом пишет РИА Новости.

По свидетельству ее брата, женщину обвинили в сотрудничестве с армией и передаче информации о движениях боевиков. После похищения ее отвезли на главную площадь города Тонка, где публично застрелили.

Ситуация в регионе остается неустойчивой. После падения режима Каддафи в 2011 году туареги пришли в Мали, заняли север страны и объявили Азавад. С тех пор эти территории перешли под контроль экстремистских группировок.

Фото: pixabay

# Международная политика # Убийство

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