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В Польше заявили, что на «Восточный щит» нужно потратить больше денег

10 ноября 2025 07:51
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Стремление Варшавы превратит восточную границу в неприступную крепость оборачивается растущими финансовыми требованиями. Польскому «Восточному щиту» необходимо больше бюджетных жертв, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше заявили, что на «Восточный щит» нужно потратить больше денег -2

Проект был анонсирован в 2024 году как комплексная оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО. Изначально на период с 2024-го по 2028-й на его реализацию было выделено 10 миллиардов злотых. Однако уже сейчас очевидно, что этих средств недостаточно. 

В Польше заявили, что на «Восточный щит» нужно потратить больше денег -4

Цезарий Томчик, заместитель министра национальной обороны Польши:
Сам проект сильно разросся. Польше предстоят расходы во многих направлениях, в том числе военной инфраструктуры, разведки и радиоэлектронной борьбы. Мы вынуждены признать, что реализация программы потребует значительно больших средств, чем было заложено изначально.

Варшава уже инвестировала миллиард злотых в строительство заграждений и складов. На фоне этих растрат рядовые поляки вынуждены затягивать пояса. В разрезе пятилетки цены в стране взлетели почти на половину. Причем в соответствии с планом госбюджета на будущий год аграрии потеряют 9 миллиардов злотых, а здравоохранение – в два раза больше. В целом финансовая дыра в казне достигла колоссальных 270 миллиардов злотых и, по мнению экспертов, еще продолжит расти. 

# Польша

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